«Динамо» Мх купит словенского защитника

Махачкалинское «Динамо» заплатит «Домжале» 300 тысяч евро за 21-летнего левого защитника Яна Дапо. По данным журналиста Ивана Карпова, российский клуб заключит четырехлетний контракт со словенским футболистом.

Дапо ждет получения визы, до конца недели должен приехать в Россию и пройти медосмотр. Его участие в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» крайне маловероятно.