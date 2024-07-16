«Динамо» Мх купит словенского защитника

Махачкалинское «Динамо» заплатит «Домжале» 300 тысяч евро за 21-летнего левого защитника Яна Дапо. По данным журналиста Ивана Карпова, российский клуб заключит четырехлетний контракт со словенским футболистом.
Дапо ждет получения визы, до конца недели должен приехать в Россию и пройти медосмотр. Его участие в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» крайне маловероятно.
- В прошлом сезоне Дапо провел 33 матча, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
- На счету футболиста 3 матча за молодежную сборную Словении в отборе Евро U-21.