«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком

«Уфа» и «Домжале» договорились о трансфере словенского нападающего Ловро Бизяка. Контракт 24-летнего новичка с уфимской командой рассчитан на четыре ближайших года.

Бизяк – воспитанник футбольного клуба «Шмартно 1928». В своей карьере он выступал за словенские команды «Ковинар», «Алюминий» и австрийский «Вилдон». Предыдущим клубом Бизяка был «Домжале», в составе которого футболист провел 46 матчей, забив в них 16 голов.

«Домжале» являлся соперником «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы.