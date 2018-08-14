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    «Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком

    «Уфа» и «Домжале» договорились о трансфере словенского нападающего Ловро Бизяка. Контракт 24-летнего новичка с уфимской командой рассчитан на четыре ближайших года.

    Бизяк – воспитанник футбольного клуба «Шмартно 1928». В своей карьере он выступал за словенские команды «Ковинар», «Алюминий» и австрийский «Вилдон». Предыдущим клубом Бизяка был «Домжале», в составе которого футболист провел 46 матчей, забив в них 16 голов.

    «Домжале» являлся соперником «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

    Источник: ФК «Уфа»

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    14.08.2018 10:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:20

      Не приехал бы в Уфу Домжале ,никто бы о нем никогда не узнал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 14 августа 2018, 11:36

      Получается в ЛЕ он им не поможет?!

      3
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      ...
      Рейтинг: +129

      barbiturny > Евгений Агеев 14 августа 2018, 12:57

      Поможет, если прогресс пройдут. Это же квалификация, там же на каждый раунд отдельная заявка, поскольку трансферное окно открыто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 14 августа 2018, 11:24

      Пусть вырастет в Уфе в игрока европейского уровня и принесёт пользу клубу не только на поле,но и материально.Зинченко пример.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 августа 2018, 11:14

      прогресс пройдут у них кого нибудь купят

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar > Igor Belousov 14 августа 2018, 12:28

      Карапетяна

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 11:12

      Лоб здоровый, да будет ли толк?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 14 августа 2018, 10:23

      Помнится, Бердыев любил так делать :)

      4
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      ...
      Рейтинг: +188

      scor-666-009 > Cromathaar 14 августа 2018, 11:19

      Ага, сразу вспомнился трансфер Натхо из Хапоэля в Рубин!))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 14 августа 2018, 10:11

      значит следующий игрок из прогресса)))

      15
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > absent32 14 августа 2018, 11:26

      Зачет!!!...

      3
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