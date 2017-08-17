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    Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале»

    Завершились некоторые первые матчи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Итальянский «Милан» на своем поле уверенно расправился с македонской «Шкендией», а голландский «Аякс» дома проиграл норвежскому «Русенборгу».

    Еще один фаворит своего матча – французский «Марсель» – сыграл вничью с «Домжале».

    Лига Европы. 4-й раунд. Первые матчи

    Милан (Италия) – Шкендия (Македония) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 13; 2:0 – Монтоливо, 25; 3:0 – Силва, 28; 4:0 – Борини, 67; 5:0 – Антонелли, 69; 6:0 – Монтоливо, 85.

    Домжале (Словения) – Марсель (Франция) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ветрих, 12; 1:1 – Сансон, 63.

    Аякс (Голландия) – Русенборг (Норвегия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Адегбенро, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Джамалднов 18 августа 2017, 01:03

      сенсационно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 18 августа 2017, 00:32

      Аякс жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 августа 2017, 00:25

      милан даёт жару

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