Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале»

Завершились некоторые первые матчи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Итальянский «Милан» на своем поле уверенно расправился с македонской «Шкендией», а голландский «Аякс» дома проиграл норвежскому «Русенборгу».

Еще один фаворит своего матча – французский «Марсель» – сыграл вничью с «Домжале».

Лига Европы. 4-й раунд. Первые матчи

Милан (Италия) – Шкендия (Македония) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Силва, 13; 2:0 – Монтоливо, 25; 3:0 – Силва, 28; 4:0 – Борини, 67; 5:0 – Антонелли, 69; 6:0 – Монтоливо, 85.

Домжале (Словения) – Марсель (Франция) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ветрих, 12; 1:1 – Сансон, 63.

Аякс (Голландия) – Русенборг (Норвегия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Адегбенро, 77.