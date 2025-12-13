Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ

Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ

13 декабря, 11:16
2

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

«Мне кажется, что до конца борьба будет идти между «Зенитом» и «Краснодаром». Но «Краснодар» – более укомплектованная команда. В плане того, что они играют одним составом на протяжении трех‑четырех лет, а также докупили очень хороших футболистов, где отлично сработал менеджмент клуба.

У «Краснодара» крепкий состав, они знают, что делать на поле. Если «Зенит» найдет хорошего нападающего, то это будут две команды, претендующие на Кубок России и чемпионство», – сказал Гришин.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • «Зенит» отстает на очко.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Символическая сборная 1-й части сезона РПЛ
Губерниев определил разочарование года в российском футболе
УЕФА принял решение по России в новом сезоне Лиги наций 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Гришин Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1765618223
Какой великий ум у этого человека и не поленился посмотреть таблицу. Бомбардир, вам еще учиться и учиться у Гришина.))
Ответить
Интерес
1765618406
Ты уже писал(говорил) полную фигню , про сравнение Николича и Челестини.Так и тут : для победы в РПЛ 80 млн евро мало, надо ещё супернападающего миллионов за 40, и тогда "Зенит" -точно чемпион! Если "Краснодар" не купит супер-пупер нападающего за 41 млн.
Ответить
Главные новости
Газзаев – о летнем новичке ЦСКА: «Совсем не убедил»
14:28
Пономарев – о легионерах РПЛ: «Эти сволочи совсем обнаглели»
13:59
2
«Локомотив» согласовал трансфер экс-игрока «Химок» и «Оренбурга»
13:50
1
Газзаев высказался о критике в адрес Семака
13:37
2
Винисиус – о пенальти в матче с «Алавесом»: «Его не назначили, потому что это был я»
13:29
Газзаев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
13:06
2
Фото«ПСЖ» стер Сафонова с командного фото
12:45
4
Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба
12:36
2
Решение КДК по игроку «Акрона», удаленному в матче с «Зенитом»
12:21
4
«ПСЖ» заинтересовался игроком «Зенита»
11:51
8
Все новости
Все новости
Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»
14:14
Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба
12:36
2
Решение КДК по игроку «Акрона», удаленному в матче с «Зенитом»
12:21
4
«ПСЖ» заинтересовался игроком «Зенита»
11:51
8
Кисляк высказался о возможном уходе из ЦСКА зимой
11:26
1
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в ноябре-декабре
11:19
1
Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем
11:05
7
Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»
10:38
1
Лапочкин высказался о длительном спаде в работе Карасева
10:27
1
Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»
10:15
12
Два клуба заинтересованы в нападающем «Локомотива»
09:44
1
Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»
09:20
1
«Оренбург» заинтересовался аргентинским хавбеком
09:09
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
08:45
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
9
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку
01:00
1
Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона
00:48
Павлюченко объяснил, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ
00:39
1
Рахимов посетовал на проблемы с трансферами у «Рубина»
00:19
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА
Вчера, 23:57
1
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
6
Слуцкий назвал проблему игры в казино Монако с российским паспортом
Вчера, 23:43
1
Видео«Рубин» продлил контракт с полузащитником в день рождения игрока
Вчера, 23:34
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
3
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
5
Рахимов заявил, что «Рубин» достиг своего максимума
Вчера, 22:55
1
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 