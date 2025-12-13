Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

«Мне кажется, что до конца борьба будет идти между «Зенитом» и «Краснодаром». Но «Краснодар» – более укомплектованная команда. В плане того, что они играют одним составом на протяжении трех‑четырех лет, а также докупили очень хороших футболистов, где отлично сработал менеджмент клуба.

У «Краснодара» крепкий состав, они знают, что делать на поле. Если «Зенит» найдет хорошего нападающего, то это будут две команды, претендующие на Кубок России и чемпионство», – сказал Гришин.