1-й тренер Соболева сравнил Александра с Дзюбой

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, сравнил игрока с Артемом Дзюбой.

– Почему у Соболева не получается также феерить в «Зените», как Дзюба?

– Они разные. Да и у Дзюбы не всегда так было – его и в Томск отправляли, и в Тулу. Когда Александр начинал играть в Самаре, он там почти с центра поля гол забил, можете найти, посмотреть.

Когда Соболев только перешел в Петербург, то не был морально готов – ни физически, ни ментально, плюс давление болельщиков. Фактически полгода ушли просто на адаптацию. Сейчас он уже себя гораздо лучше чувствует, стабилизировался, надеюсь, что весной увидим его лучшую версию.