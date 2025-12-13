Аршавин прокомментировал информацию о сокращении бюджета «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET отреагировал на информацию об уменьшении бюджета.
– Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешeл в режим экономии с приходом Константина Зырянова. Это правда?
– Да.
– В чeм проявляется?
– В урезании бюджета.
– Русские будут больше играть?
– Не-а.
- «Газпром» владеет «Зенитом» с 2005 года.
- В этом сезоне петербургская команда занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: Metaratings