Аршавин прокомментировал информацию о сокращении бюджета «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET отреагировал на информацию об уменьшении бюджета.

– Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешeл в режим экономии с приходом Константина Зырянова. Это правда?

– Да.

– В чeм проявляется?

– В урезании бюджета.

– Русские будут больше играть?

– Не-а.