Зенитовец Жерсон перечислил русские слова, которые выучил за полгода

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, как продвигается изучение русского языка.
– Нино недавно дал интервью полностью на русском. Ты на презентации говорил, что попытаешься выучить язык и обратишься за помощью к нему. Как успехи?
– Русский язык, конечно, очень сложный, но я стараюсь. Уже знаю отдельные слова: «привет», «хорошо», «пожалуйста», «спасибо», «доброе утро.
И, конечно же, уже успел выучить достаточное количество матерных выражений. Но этим точно не стоит гордиться, и их я тебе говорить не буду, ха-ха.
- Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2030 года.
- 28-летний Жерсон провел в этом сезоне 15 матчей за петербуржцев, забил 2 гола.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»