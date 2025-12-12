Зенитовец Жерсон перечислил русские слова, которые выучил за полгода

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, как продвигается изучение русского языка.

– Нино недавно дал интервью полностью на русском. Ты на презентации говорил, что попытаешься выучить язык и обратишься за помощью к нему. Как успехи?

– Русский язык, конечно, очень сложный, но я стараюсь. Уже знаю отдельные слова: «привет», «хорошо», «пожалуйста», «спасибо», «доброе утро.

И, конечно же, уже успел выучить достаточное количество матерных выражений. Но этим точно не стоит гордиться, и их я тебе говорить не буду, ха-ха.