Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  Зенитовец Жерсон перечислил русские слова, которые выучил за полгода

Зенитовец Жерсон перечислил русские слова, которые выучил за полгода

Сегодня, 20:28
2

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, как продвигается изучение русского языка.

– Нино недавно дал интервью полностью на русском. Ты на презентации говорил, что попытаешься выучить язык и обратишься за помощью к нему. Как успехи?

– Русский язык, конечно, очень сложный, но я стараюсь. Уже знаю отдельные слова: «привет», «хорошо», «пожалуйста», «спасибо», «доброе утро.

И, конечно же, уже успел выучить достаточное количество матерных выражений. Но этим точно не стоит гордиться, и их я тебе говорить не буду, ха-ха.

  • Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2030 года.
  • 28-летний Жерсон провел в этом сезоне 15 матчей за петербуржцев, забил 2 гола.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1765560778
Доброе утро Галя , спасибо Галя))). ( век рыла не видать)
Ответить
Дубина
1765562172
Газ метан бачок смс цыгане))))
Ответить
18+
