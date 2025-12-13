Губерниев определил разочарование года в российском футболе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выделил разочарование года в отечественном футболе.
«Разочарование года для меня – Валерий Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что Валерий Георгиевич с «Динамо» будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели. К Карпину отношусь с уважением, поэтому для меня это разочарование», – сказал Губерниев.
- Карпин был в «Динамо» с июня по ноябрь.
- В качестве врио его сменил Ролан Гусев.
- «Динамо» идет в РПЛ на 10-м месте.
Источник: «Матч ТВ»