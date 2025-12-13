Губерниев определил разочарование года в российском футболе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выделил разочарование года в отечественном футболе.

«Разочарование года для меня – Валерий Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что Валерий Георгиевич с «Динамо» будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели. К Карпину отношусь с уважением, поэтому для меня это разочарование», – сказал Губерниев.