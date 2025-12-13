Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев определил разочарование года в российском футболе

Губерниев определил разочарование года в российском футболе

13 декабря, 10:47

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выделил разочарование года в отечественном футболе.

«Разочарование года для меня – Валерий Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что Валерий Георгиевич с «Динамо» будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели. К Карпину отношусь с уважением, поэтому для меня это разочарование», – сказал Губерниев.

  • Карпин был в «Динамо» с июня по ноябрь.
  • В качестве врио его сменил Ролан Гусев.
  • «Динамо» идет в РПЛ на 10-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Сычев: «У нас один человек лучше всех играет во все виды спорта»
14:14
Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба
12:36
2
Решение КДК по игроку «Акрона», удаленному в матче с «Зенитом»
12:21
4
«ПСЖ» заинтересовался игроком «Зенита»
11:51
8
Кисляк высказался о возможном уходе из ЦСКА зимой
11:26
1
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в ноябре-декабре
11:19
1
Стало известно, остался ли у «Спартака» долг перед Станковичем
11:05
7
Слишкович дал ответ махачкалинскому «Динамо»
10:38
1
Лапочкин высказался о длительном спаде в работе Карасева
10:27
1
Орлов – о «Спартаке»: «Есть, из чего сшить хороший костюмчик»
10:15
12
Два клуба заинтересованы в нападающем «Локомотива»
09:44
1
Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов»
09:20
1
«Оренбург» заинтересовался аргентинским хавбеком
09:09
Гурцкая – об интервью Карпина после ухода из «Динамо»: «Как будто врач должен тебя погладить»
08:45
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ
01:12
9
Хомуха назвал условие для возвращения ЦСКА в чемпионскую гонку
01:00
1
Лапочкин назвал «классную находку» среди судей РПЛ в первой части сезона
00:48
Павлюченко объяснил, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ
00:39
1
Рахимов посетовал на проблемы с трансферами у «Рубина»
00:19
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА
Вчера, 23:57
1
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
6
Слуцкий назвал проблему игры в казино Монако с российским паспортом
Вчера, 23:43
1
Видео«Рубин» продлил контракт с полузащитником в день рождения игрока
Вчера, 23:34
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
3
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
5
Рахимов заявил, что «Рубин» достиг своего максимума
Вчера, 22:55
1
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
4
Все новости
  • Читайте нас: 