Реакция агента на интерес «Спартака» к Саусю

Андрей Талаев, агент футболиста «Балтики» Владислава Сауся, отреагировал на интерес к игроку со стороны «Спартака».
– Есть информация, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао встречался с представителями Сауся.
– Я не буду это комментировать. Лучше спросить у Кахигао.
- 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Зенита» в 1,2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»