«Спартаку» посоветовали тренера из Анголы: «Он в разы лучше Ивича»

Агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартаку» следует пригласить на пост главного тренера Франка Артигу из ангольского «Атлетико Петролеос».

Известно, что «Спартак» рассматривает Владимира Ивича.

Артига тренировал в РПЛ «Химки».

«Спартак» в качестве врио возглавляет Вадим Романов.

«Ивич играет в очень прагматичный футбол от обороны. Он больше тренер на 1:0, чем на 4:3. Из-за этого с ним Галицкий и расстался. Болельщикам «Краснодара» и «Спартака» нужен яркий, атакующий, комбинационный футбол с контролем мяча. Ивич не подходит под все эти категории. У Ивича специфический характер, он нигде долго не задерживается. Как в специалисте в нeм нет ничего особенного.

Почему им тогда интересуются российские клубы? Это коррупционно-сербская составляющая! Вот и всe! Брат Ивича – агент, который работает с разными группами российских агентов. Я уже об этом когда-то говорил, но «Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича. Он вместе с «Петру Атлетик» везде идeт первым. И в ангольском чемпионате, и в Лиге чемпионов. Он как раз проповедует спартаковский футбол», – сказал Селюк.