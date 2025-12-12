Милошевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

Бывший форвард «Рубина» Саво Милошевич вскоре может возглавить клуб РПЛ.

«Представители Милошевича ведут переговоры с двумя клубами РПЛ.

Милошевич неоднократно заявлял, что готов работать в России, даже несмотря на отстранение российских клубов от европейских турниров: «Не знаю насчет других, но я бы поехал потренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями!» – написал источник.