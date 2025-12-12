Введите ваш ник на сайте
Милошевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ

Сегодня, 13:01
2

Бывший форвард «Рубина» Саво Милошевич вскоре может возглавить клуб РПЛ.

«Представители Милошевича ведут переговоры с двумя клубами РПЛ.

Милошевич неоднократно заявлял, что готов работать в России, даже несмотря на отстранение российских клубов от европейских турниров: «Не знаю насчет других, но я бы поехал потренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями!» – написал источник.

  • Игрок завершил карьеру в 2008 году в чемпионском «Рубине».
  • Затем Милошевич стал тренером.
  • В 2019-2020 и 2024 году Саво тренировал родной «Партизан».

Источник: телеграм-канал Максима Никитина
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Рубин Милошевич Саво
Пётр-Лаврухин-google
1765534319
О.х.у.е.т.ь,опять весь мусор в Россию. А наши сидят ровно.Ну понятно, с этих гастеров можно откат сладкий за ,,трудоустройство,,хапнуть,а у наших спецов эти чинуши могу только о.т.с.о.с.а.т.ь, правда тоже сладко. Вот она,причина заноса сербов в Россию
Ответить
SLADE2019
1765538504
Для таких, как Милошевич РПЛ не ссылка и не потерянные зря годы. Зарплаты соответствующие самым высоким запросам, условия тоже. Живи и тренируй в радость. Другое дело, что при таких обстоятельствах, можно сватать и покруче Милошевича.
Ответить
