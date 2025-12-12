Талалаев – об удалении в матче со «Спартаком»: «Применил аморально-волевые качества, чтобы вытянуть игру»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал свое удаление в ноябрьском матче со «Спартаком» (1:0).

В 1-м тайме Талалаев показал неприличный жест судьям и был удален.

Затем тренер матерился в сторону скамейки «Спартака».

Талалаев получил 3-матчевую дисквалификацию.

«Бывают тяжелые ситуации, когда мужчина должен добиться результата на морально‑волевых качествах. Там мне пришлось немножко применить аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру.

Причин было несколько. И люди в черном, и действия моих футболистов, и высказывания футболистов соперника, да и сама ситуация, которая складывалась в матче. Мы неплохо начали игру, но не реализовали хорошие моменты, а потом сбили Сауся. Сказали, что для фиксации нарушения на нем не хватило камер. Поэтому я воспользовался камерой, которая следила за мной, чтобы подсветить тот эпизод», – сказал Талалаев.