Впечатления Жерсона от игры с Роналдиньо

Полузащитник «Зенита» Жерсон вспомнил, как играл вместе с Роналдиньо.

– И все же ты являешься воспитанником «Флуминенсе». И даже выступал вместе с Роналдиньо. Расскажи, каково это.

– В детстве первым клубом, в который я попал и начал играть, был именно «Фламенго». Провел там год, но, к сожалению, пришлось уйти, потому что не хватало денег на поездки на тренировки и все, что с этим связано. Потом в моей жизни появился «Флуминенсе», который дал мне шанс расти, развиваться и прогрессировать. Всегда буду очень благодарен этому клубу. Именно там у меня появилась привилегия тренироваться и играть вместе с Роналдиньо.

Он волшебник, абсолютный футбольный маг. Люди старше меня дольше наслаждались его игрой, а мне посчастливилось оказаться рядом, учиться у него. Это была моя мечта, и рад, что она сбылась. Помню, перед каждым матчем Рональдиньо говорил нам в раздевалке: «Давайте будем счастливыми и играть так, чтобы футбол приносил нам счастье». Этот лозунг до сих пор несу в себе: «Я должен быть счастливым на поле, только тогда все имеет смысл».