Милошевич высказался о возможном возвращении в Россию

Бывший форвард сборной Сербии и Черногории Саво Милошевич не против вернуться в Россию.

Игрок завершил карьеру в 2008 году в чемпионском «Рубине».

Затем Милошевич стал тренером.

В 2024 году Саво тренировал родной «Партизан».

«За последние два года мне часто звонили из России, но реальных предложений так и не поступило. Никто не довел переговоры до конца. Поэтому я перестал серьезно думать об этом. Но если появится конкретное предложение от российского клуба – я его, конечно, рассмотрю.

Я смотрю РПЛ – там работают наши тренеры, играют сербские футболисты. Я сам играл за «Рубин», поэтому интерес к российскому футболу у меня остался», – сказал Милошевич.