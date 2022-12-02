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    Саво Милошевич

    Тренер
    Имя Саво
    Фамилия Милошевич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 2 сентября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Партизан 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.08.2020 Партизан 1 : 0 РФШ
    17.09.2020 Сфынтул Георге 0 : 1 Партизан
    24.09.2020 Шарлеруа 2 : 1 Партизан
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