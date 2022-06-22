Милошевич: «Я бы поехал тренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями»

Бывший полузащитник «Рубина» Саво Милошевич заявил, что готов стать тренером в РПЛ. Он хотел бы возглавить ЦСКА.

«Не знаю насчет других, но я бы поехал потренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями! Предпочтения? Конечно, ЦСКА – братский клуб моему родному «Партизану».

Нам очень жаль за все, что сейчас происходит. У России на данный момент проблемы со всей Европой. Сербы это понимают. То же самое было и с нами в девяностых.

РПЛ достаточно сильная лига. Есть много хороших клубов. Почему бы и сербским специалистам туда не поехать?» – сказал Милошевич.

Милошевич играл за «Рубин» в 2008 году.

С 2019-го по 2020-й год он тренировал «Партизан».

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