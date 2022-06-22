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Милошевич: «Я бы поехал тренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями»

Бывший полузащитник «Рубина» Саво Милошевич заявил, что готов стать тренером в РПЛ. Он хотел бы возглавить ЦСКА.

«Не знаю насчет других, но я бы поехал потренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями! Предпочтения? Конечно, ЦСКА – братский клуб моему родному «Партизану».

Нам очень жаль за все, что сейчас происходит. У России на данный момент проблемы со всей Европой. Сербы это понимают. То же самое было и с нами в девяностых.

РПЛ достаточно сильная лига. Есть много хороших клубов. Почему бы и сербским специалистам туда не поехать?» – сказал Милошевич.

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Источник: Sport24

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Комментарии8
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    Рейтинг: +10792

    Алексей З 3 часа назад

    Поаккуратнее серб !
    В России понятие братский народ почему-то приводит к С-О.

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    Рейтинг: +272

    кaстрюлька > Алексей З 24 секунды назад

    Амёба, собирай манатки и уйобуй к рогулью. Там с соратниками будешь с кастрюлей на голове завывать "щэ нэ вмэрла". И не забудь на жопе волчий крюк наколоть

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    Рейтинг: +9265

    САДЫЧОК 3 часа назад

    Сейчас и русские , русским не братья !

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    Рейтинг: +306

    Феникс 28 3 часа назад

    У России на данный момент проблемы со всей Европой====пукину спасибо.

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    Рейтинг: +272

    кaстрюлька > Феникс 28 3 часа назад

    Иди найух, псина бандеровская, стирай свои обоссанные шаровары

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    Рейтинг: +306

    Феникс 28 > кaстрюлька 3 часа назад

    Кастрюлькина ну это не конструктивно --обижаться на правду.)))

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    Рейтинг: +5189

    AtticusFinch > Феникс 28 3 часа назад

    Спасибо НАТО - они этим умственно отсталым внушили , что их с их голыми жопами примут и в ЕС заодно))а нам на границе оно не нужно)))Зато у Европы сейчас проблемы с Газом Светом И Топливом)))а мы как жили по сути, так и живём))

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    Рейтинг: +5189

    AtticusFinch > Феникс 28 3 часа назад

    Михалыч - чё ты здесь всех отправляешь в добровольцы -у нас солдат хватает))сам пади да запишись))повоюй за свой огрызок вместе со своими бандеровцами)только осенью жди референдумы в 7 регионах , с 90 % за присоединение сам знаешь куда)) а С Европой через 5 лет у нас отношения наладятся, кому охота печку дровами топить))

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