Микаутадзе повторил рекорд Платини и Роналду

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе забил во всех трех матчах группового этапа Евро-2024.
Он поразил ворота Турции, Чехии и Португалии.
Микаутадзе стал только девятым игроком в истории чемпионатов Европы, которому удалась такая серия.
- Мишель Платини (Евро-1984);
- Алан Ширер (Евро-1996);
- Христо Стоичков (Евро-1996);
- Саво Милошевич (Евро-2000);
- Милан Барош (Евро-2004);
- Руд ван Нистелрой (Евро-2004);
- Гарет Бэйл (Евро-2016);
- Криштиану Роналду (Евро-2020);
- Жорж Микаутадзе (Евро-2024).
Источник: Squawka