Микаутадзе повторил рекорд Платини и Роналду

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе забил во всех трех матчах группового этапа Евро-2024.

Он поразил ворота Турции, Чехии и Португалии.

Микаутадзе стал только девятым игроком в истории чемпионатов Европы, которому удалась такая серия.