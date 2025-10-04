Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил

Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил

Вчера, 23:57
1

«Реал» в 8-м туре Примеры победил дома «Вильярреал». Дубль у Винисиуса.

У «Вильярреала» забил грузинский форвард Жорж Микаутадзе.

Килиан Мбаппе забил в девятом матче подряд.

С 77-й минуты «Вильярреал» был в меньшинстве после удаления Сантьяго Моуриньо.

Мадридцы как минимум до завтра поднялись на первое место. «Вильярреал» отстает от первой строчки на пять очков.

Испания. Примера. 8 тур
Реал - Вильярреал - 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Винисиус, 47; 2:0 - Винисиус, 69 (с пенальти); 2:1 - Ж. Микаутадзе, 73; 3:1 - К. Мбаппе, 81.
Удаления: нет - С. Моуриньо, 77 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1759612988
Интересно, когда-то эти идиоты перестанут называть команду "Мадрид" именем "Реал'? А то болел из Сан-Себастьян, прочти новость, могли бы нежданно обрадовать ся, а потом - обломаться
Ответить
