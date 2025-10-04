Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил

«Реал» в 8-м туре Примеры победил дома «Вильярреал». Дубль у Винисиуса.

У «Вильярреала» забил грузинский форвард Жорж Микаутадзе.

Килиан Мбаппе забил в девятом матче подряд.

С 77-й минуты «Вильярреал» был в меньшинстве после удаления Сантьяго Моуриньо.

Мадридцы как минимум до завтра поднялись на первое место. «Вильярреал» отстает от первой строчки на пять очков.