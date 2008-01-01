Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «Российским футболистам нет смысла уезжать в Европу, ведь так много им нигде не заплатят»

В Европейских клубах надо не только выкладываться на тренировках и отдавать все силы в каждом матче, но и результаты показывать. Причем не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках. А известные игроки российских клубов добывают себе славу, выкладывая видео своего очередного ПАТИ из крутого ночного кабака. Этим успехов точно не добьешься.
Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич высказался о нежелании российских футболистов переходить в европейские клубы.
– Традиционно считается, что российские футболисты не слишком удачно адаптируются за рубежом. Почему?
– Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ – очень сильная лига. В плане беговой работы – это один из сильнейших чемпионатов в Европе вообще. Я знаю, о чeм говорю, поскольку сам играл за «Рубин».
Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги», – сказал 46-летний серб.
- Милошевич выступал за «Рубин» в 2008 году.
- Сейчас он тренирует «Партизан», которые соперничает с клубами РПЛ в Кубке «Париматч» Премьер.