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    Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «Российским футболистам нет смысла уезжать в Европу, ведь так много им нигде не заплатят»

    Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич высказался о нежелании российских футболистов переходить в европейские клубы.

    – Традиционно считается, что российские футболисты не слишком удачно адаптируются за рубежом. Почему?

    – Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ – очень сильная лига. В плане беговой работы – это один из сильнейших чемпионатов в Европе вообще. Я знаю, о чeм говорю, поскольку сам играл за «Рубин».

    Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги», – сказал 46-летний серб.

    • Милошевич выступал за «Рубин» в 2008 году.
    • Сейчас он тренирует «Партизан», которые соперничает с клубами РПЛ в Кубке «Париматч» Премьер.

    Источник: RT

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2642

      zatonn 1 час назад

      В Европейских клубах надо не только выкладываться на тренировках и отдавать все силы в каждом матче, но и результаты показывать. Причем не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках. А известные игроки российских клубов добывают себе славу, выкладывая видео своего очередного ПАТИ из крутого ночного кабака. Этим успехов точно не добьешься.

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      Рейтинг: +64

      PTZevolution 1 час назад

      Ну в 2008 году уровень Премьер-Лиги был на порядок выше чем сейчас! Бегать может меньше не стали, а вот технарей поубавилось и виной этому: лимит, большие зарплаты, раздутое эго местных функционеров и не желание развивать детско-юношеский футбол (разработать наконец единую программу на долгие годы вперед, как в свое время - это сделала Германия!)

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