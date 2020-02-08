Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «Российским футболистам нет смысла уезжать в Европу, ведь так много им нигде не заплатят»

Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «Российским футболистам нет смысла уезжать в Европу, ведь так много им нигде не заплатят»

8 февраля 2020, 13:50
6

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич высказался о нежелании российских футболистов переходить в европейские клубы.

– Традиционно считается, что российские футболисты не слишком удачно адаптируются за рубежом. Почему?

– Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ – очень сильная лига. В плане беговой работы – это один из сильнейших чемпионатов в Европе вообще. Я знаю, о чeм говорю, поскольку сам играл за «Рубин».

Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги», – сказал 46-летний серб.

  • Милошевич выступал за «Рубин» в 2008 году.
  • Сейчас он тренирует «Партизан», которые соперничает с клубами РПЛ в Кубке «Париматч» Премьер.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Милошевич Саво
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PTZevolution
1581159778
Ну в 2008 году уровень Премьер-Лиги был на порядок выше чем сейчас! Бегать может меньше не стали, а вот технарей поубавилось и виной этому: лимит, большие зарплаты, раздутое эго местных функционеров и не желание развивать детско-юношеский футбол (разработать наконец единую программу на долгие годы вперед, как в свое время - это сделала Германия!)
Ответить
zatonn
1581160708
В Европейских клубах надо не только выкладываться на тренировках и отдавать все силы в каждом матче, но и результаты показывать. Причем не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках. А известные игроки российских клубов добывают себе славу, выкладывая видео своего очередного ПАТИ из крутого ночного кабака. Этим успехов точно не добьешься.
Ответить
JTherry
1581173163
"если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги" ...желаниями наших футболистов руководят агенты, с контрактов которых они греют руки и пополняют банковские счета, а "уезжающие" получают гораздо меньшие деньги, потому что уезжают в "слабые" в финансовом плане лиги, исключения - Головин и Смолов, решившийся на отъезд в Ла Лигу с понижением ЗП
Ответить
Рубинище
1581173844
согласен.
Ответить
Chernyi Lis
1581174341
и это чистая правда!! у нас мафия тут футбольная..обожрались обкурились *****...сь и их же защищают ..даже комментаторы ..((посидели двое для показухи в санатории..не! переворот полный нужен тут им!
Ответить
Chernyi Lis
1581174472
вся зараза передается быстро и надолго на поколение..если не лечить оперативно!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+