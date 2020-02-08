Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «Российским футболистам нет смысла уезжать в Европу, ведь так много им нигде не заплатят»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич высказался о нежелании российских футболистов переходить в европейские клубы.

– Традиционно считается, что российские футболисты не слишком удачно адаптируются за рубежом. Почему?

– Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ – очень сильная лига. В плане беговой работы – это один из сильнейших чемпионатов в Европе вообще. Я знаю, о чeм говорю, поскольку сам играл за «Рубин».

Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги», – сказал 46-летний серб.