Милошевич обрадовался, что «Црвена Звезда» не подписала Дзюбу

Бывший главный тренер «Партизана» Саво Милошевич прокомментировал срыв трансфера нападающего Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Переход Дзюбы был бы хорош для «Црвены», но я не люблю их, потому что всю жизнь отдал «Партизану». Отлично, что все-таки они не стали его подписывать, ха-ха.

Возможно, у «Црвены» было бы достаточно денег для того, чтобы удовлетворить огромную зарплату Дзюбы. Но я никогда не думал о том, что происходит в этой команде.

Я знаю Артема как игрока. Он отличный футболист европейского уровня . Игрок моей позиции и похожей комплекции.

Конечно, он бы сделал многое для сербского чемпионата, но, видимо, не судьба» , – сказал серб.

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

Сейчас у него статус свободного агента.

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