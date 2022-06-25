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Милошевич обрадовался, что «Црвена Звезда» не подписала Дзюбу

Бывший главный тренер «Партизана» Саво Милошевич прокомментировал срыв трансфера нападающего Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Переход Дзюбы был бы хорош для «Црвены», но я не люблю их, потому что всю жизнь отдал «Партизану». Отлично, что все-таки они не стали его подписывать, ха-ха.

Возможно, у «Црвены» было бы достаточно денег для того, чтобы удовлетворить огромную зарплату Дзюбы. Но я никогда не думал о том, что происходит в этой команде.

Я знаю Артема как игрока. Он отличный футболист европейского уровня . Игрок моей позиции и похожей комплекции.

Конечно, он бы сделал многое для сербского чемпионата, но, видимо, не судьба» , – сказал серб.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
  • Сейчас у него статус свободного агента.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +59

    Клаус 13 минут назад

    Походу Дзюба в итоге перейдет в Сочи / Химки

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    Рейтинг: +1662

    Vitaga 1 час назад

    на самом деле сравнивать Саво и Дзюбу как Мерс и Запорожец

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