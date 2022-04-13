Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «С удовольствием возглавлю клуб из РПЛ. Предпочел бы ЦСКА»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич заявил, что хочет возглавить ЦСКА.

«Рассчитываю скоро возобновить работу. Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами и предполагаю, что вернусь к тренерской деятельности в июне. Есть варианты и за пределами Сербии.

Я бы с удовольствием возглавил клуб из РПЛ. Я бы предпочел ЦСКА, с которым у «Партизана» братские отношения. Вы же знаете, что болельщики «Партизана» и ЦСКА дружат», – сказал Милошевич.