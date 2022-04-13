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Экс-игрок «Рубина» Милошевич: «С удовольствием возглавлю клуб из РПЛ. Предпочел бы ЦСКА»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич заявил, что хочет возглавить ЦСКА.

«Рассчитываю скоро возобновить работу. Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами и предполагаю, что вернусь к тренерской деятельности в июне. Есть варианты и за пределами Сербии.

Я бы с удовольствием возглавил клуб из РПЛ. Я бы предпочел ЦСКА, с которым у «Партизана» братские отношения. Вы же знаете, что болельщики «Партизана» и ЦСКА дружат», – сказал Милошевич.

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Источник: «Газета»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +816

    FaTeK1945ru 1 минуту назад

    ...надо поговорить с кем надо и в инародную команду бегом...

    0
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    Рейтинг: +24

    Клаус 2 часа назад

    Легенда Югославии!
    Крутой мужик!
    Приехал на закате карьеры в Рубин, забил золотой гол.

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