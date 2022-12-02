Милошевич предложил создать объединенный турнир России и Сербии, который заменит еврокубки

Бывший футболист «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич предложил создать объединенный турнир для команд из России и Сербии.

«Хотелось бы еще больше матчей между сербскими и российскими командами. Недавно был отличный матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Это хороший пример объединения сербского и российского футбола в трудную минуту.

Когда я был тренером «Партизана», мы играли в «Кубке Матч Премьер» в ОАЭ. Это отличная идея проводить такие турниры не только на зимних сборах. Надеюсь, в дальнейшем ФСС и РФС, а также клубы договорятся о проведении похожего кубка.

Может, этот турнир станет заменой еврокубков для клубов РПЛ. В любом случае, такие соревнования пойдут на пользу как российским, так и сербским клубам», — заявил Милошевич.

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