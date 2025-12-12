Миранчук рассказал, что в США смеются над соперниками сборной России

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал, как партнеры по клубу реагируют на соперников России.

Сборная России отстранена от официальных матчей с 2022 года.

Команда проводит только товарищеские встречи.

В последней игре Россия уступила дома Чили.

– А как ты объясняешь своим сокомандникам, условно Альмирону, куда ты летишь играть, с кем ты летишь играть?

– Они типа такие подкалывают меня: «Куда вы там можете полететь?». Это вот первый их вопрос. Это не вопрос уже, это каждый сбор, они говорят – типа можешь не говорить даже, с кем вы играете и куда вы летите, потому что мы знаем, что вы играете все игры на своей территории и той-то и той-то командой.

То есть там три-четыре команды называют и шутят – типа вот, одни и те же соперники. Я говорю: «Ребят, такие реалии» (улыбается),