Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал интерес «Спартака» к полузащитнику Владиславу Саусю.
«Что касается Влада Сауся, то я, как и вы, вчера видел в прессе и ряде телеграм-каналов информацию по поводу интереса к нашему футболисту со стороны других клубов. Могу сказать, что на данный момент в клубе нет ни одного предложения по Саусю.
Я знаю, что к нему есть интерес от разных клубов, но на сегодня у «Балтики» нет официального предложения по этому футболисту», – сказал Маргарян.
- 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Зенита» в 1,2 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»