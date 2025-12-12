Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал интерес «Спартака» к полузащитнику Владиславу Саусю.

«Что касается Влада Сауся, то я, как и вы, вчера видел в прессе и ряде телеграм-каналов информацию по поводу интереса к нашему футболисту со стороны других клубов. Могу сказать, что на данный момент в клубе нет ни одного предложения по Саусю.

Я знаю, что к нему есть интерес от разных клубов, но на сегодня у «Балтики» нет официального предложения по этому футболисту», – сказал Маргарян.