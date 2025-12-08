Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Сауся

«Спартак» не планирует подписывать полузащитника «Балтики» Владислава Сауся зимой.
В клубе отмечают прогресс хавбека, но не собираются делать калининградцам предложение о трансфере в ближайшее трансферное окно. Красно-белые могут вернуться к кандидатуре Сауся летом.
22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»