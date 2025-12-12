Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков выделил лучших легионеров в истории РПЛ.

– Кто лучший легионер за всe время в РПЛ? Кто первый приходит на ум?

– Первый на ум приходит Кристиан Нобоа, он очень сильно выделялся своей техникой. Вагнер Лав тоже в этом списке однозначно, Сейду Думбия.

В большинстве чемпионатов все‑таки на позицию лучшего игрока выбираются игроки атаки. Они чем‑то запоминаются, игроков обороны вряд ли вспомнишь. Сейчас навскидку на ум приходят игроки атаки.