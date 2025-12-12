Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике»

Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике»

Сегодня, 17:34
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об интересе к футболистам команды.

«Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ.
  • Сезон возобновится 27 февраля матчем с «Зенитом».
  • В прошлом сезоне клуб был в Первой лиге, которую выиграл.

Еще по теме:
Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю
Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо» 1
«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765550711
Держитесь, это только начло, под разговоры о "везении" и "колхозном футболе". РАди мести и ослабления могут потратиться и без перспективы для игрока.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд
17:52
Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике»
17:34
1
«Спартак» обозначил сумму, за которую готов продать Жедсона
17:18
7
Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю
16:42
3
Червиченко прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
16:25
3
Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина»
16:06
2
Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы
15:33
26
«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака»
15:17
14
«Спартаку» предложили экс-тренера «Локомотива»
15:10
3
Все новости
Все новости
Миранчук рассказал, что в США смеются над соперниками сборной России
17:28
3
«Спартаку» посоветовали тренера из Анголы: «Он в разы лучше Ивича»
17:03
1
Червиченко прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
16:25
3
Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина»
16:06
2
Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы
15:33
25
В «Спартаке» детально объяснили, как принимаются решения по трансферам
15:24
2
«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака»
15:17
14
«Спартаку» предложили экс-тренера «Локомотива»
15:10
3
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются судьи РПЛ
15:04
21
Глава «Спартака»: «Ждем куда большей отдачи от потраченных на трансферы 150 миллионов»
14:50
11
ФотоЦСКА подписал бомбардира из «Краснодара»
14:30
4
Стало известно, какой клуб РПЛ мог возглавить Гаттузо: «Всегда хотел работать в России!»
14:23
1
Впечатления Жерсона от игры с Роналдиньо
14:03
Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ
13:39
4
«Где-то между Слишковичем и Биджиевым»: оценен тренерский уровень Семака
13:24
17
Милошевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ
13:01
2
Гаттузо определил, что было не так с карьерой Аршавина
12:43
4
Глава «Акрона»: «У нас бюджет на уровне 14-15-го места в РПЛ, мы клуб здорового человека»
12:23
ФотоРадимова перепутали с Каном
11:44
4
Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо»
11:26
1
Игрок из РПЛ лидирует в списке самых грубых футболистов Европы
11:21
5
«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ
11:11
5
Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова
11:04
6
Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»
10:54
14
«По-другому никак»: Ловчев назвал игрока года в России
10:38
1
Француз из «Краснодара» описал уровень РПЛ одним прилагательным
10:28
2
Гаджиев удивил выбором лучшего форварда в истории России
10:24
1
«Не знаю, кто такой»: Мостовой – о тренере РПЛ
10:07
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 