Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об интересе к футболистам команды.

«Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов», – сказал Талалаев.