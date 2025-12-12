Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об интересе к футболистам команды.
«Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов», – сказал Талалаев.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ.
- Сезон возобновится 27 февраля матчем с «Зенитом».
- В прошлом сезоне клуб был в Первой лиге, которую выиграл.
Источник: «Матч ТВ»