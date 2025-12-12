Червиченко прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера москвичей.

«У меня больше какие-то интуитивные чувства. Думаю, вряд ли Слуцкий подойдeт «Спартаку». Он работал в ЦСКА, что уже делает невыгодным его появление в «Спартаке». При малейшей неудаче он подвергнется максимальной травле. И для Некрасова эта история совсем нехорошая. Будут говорить, что бывший «армейский» болельщик тащит такого же тренера. Мне кажется, Слуцкий не годится.

Не знаю, смог ли он восстановить себя как тренер в Китае. Мы видели до этого его в России, где он больше скакал по разным шоу, чем тренировал. Это испортило его имидж серьeзного профессионала. «Спартаку» надо чем-то удивлять в тренерском плане. Сделать ещe один неудачный выбор – расписаться в своeм полнейшем непрофессионализме.

Каким тренером красно-белые могут удивить? Я не знаю, они за это деньги получают и тратят на это. Они должны понять, кто им нужен, чтобы не болтаться на уверенном шестом месте, но хотя бы цепляться за тройку. Уже сейчас от пятого места большой отрыв. Шесть очков от «Балтики» – много! Для «Спартака» это просто недопустимо. Половина чемпионата прошла, а шансов уже никаких. Там от первого места 11 баллов. А это из разряда неприличного», – сказал Червиченко.