Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»

Полузащитник «Зенита» Жерсон оценил уровень популярности клуба за рубежом.
«Могу со всей серьезностью подтвердить: «Зенит» – самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе.
Во-первых, потому что здесь играл Халк – он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета», – сказал Жерсон.
- Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2030 года.
- 28-летний Жерсон провел в этом сезоне 15 матчей за петербуржцев, забил 2 гола.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»