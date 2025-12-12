Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»

Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»

Сегодня, 10:54
6

Полузащитник «Зенита» Жерсон оценил уровень популярности клуба за рубежом.

«Могу со всей серьезностью подтвердить: «Зенит» – самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе.

Во-первых, потому что здесь играл Халк – он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета», – сказал Жерсон.

  • Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2030 года.
  • 28-летний Жерсон провел в этом сезоне 15 матчей за петербуржцев, забил 2 гола.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Жерсон описал Петербург одним прилагательным 2
Жерсон сказал, когда уйдет из «Зенита» 5
Жерсон ответил, боится ли русской зимы 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1765528295
Зинка кормилица бразилов,кто о ней плохо скажет,все знают что зинку выдоить можно
Ответить
Литейный 4 (returned)
1765528339
Зенит все знают. Про срамтак не так давно тоже услышали после 1-18 и 7-1, долго потом смеялись. Гыгыгы
Ответить
Дубина
1765530952
Метана дала много помойка цыгану(( Перенюхал... ЗПРФ
Ответить
Павелий
1765530972
Обсуждаемый только в контексе распила ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег на ленивых бразильсикх футболёров! ЗПРФ!
Ответить
FWSPM
1765531239
да там даже фильм сняли про яркие выступления газовика в лч. "залечь на дно в брюгге" называется. посмотрите на досуге
Ответить
Главные новости
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
12:31
1
ФотоРадимова перепутали с Каном
11:44
1
«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова
11:34
1
«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ
11:11
5
«По-другому никак»: Ловчев назвал игрока года в России
10:38
Француз из «Краснодара» описал уровень РПЛ одним прилагательным
10:28
2
«Не знаю, кто такой»: Мостовой – о тренере РПЛ
10:07
3
Глава «Спартака» объяснил увольнение Станковича
09:53
1
Фомин назвал желаемого тренера для «Динамо»
09:47
1
В «Динамо Мх» рассказали о помощи от Сулеймана Керимова
09:07
1
Все новости
Все новости
Глава «Акрона»: «У нас бюджет на уровне 14-15-го места в РПЛ, мы клуб здорового человека»
12:23
Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо»
11:26
1
Игрок из РПЛ лидирует в списке самых грубых футболистов Европы
11:21
5
Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова
11:04
2
Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»
10:54
6
Француз из «Краснодара» описал уровень РПЛ одним прилагательным
10:28
2
Гаджиев удивил выбором лучшего форварда в истории России
10:24
«Не знаю, кто такой»: Мостовой – о тренере РПЛ
10:07
3
Талалаев – об удалении в матче со «Спартаком»: «Применил аморально-волевые качества, чтобы вытянуть игру»
09:59
Глава «Спартака» объяснил увольнение Станковича
09:53
1
Фомин назвал желаемого тренера для «Динамо»
09:47
1
Радимов назвал главный тренерский провал года в РПЛ
09:39
Смородская высказалась о возможном назначении Карпина в «Спартак»
09:19
9
1-й тренер Соболева поставил игроку оценку за сезон
09:11
1
В «Динамо Мх» рассказали о помощи от Сулеймана Керимова
09:07
1
Аршавин назвал главный тренерский провал года в РПЛ
08:45
5
Жерсон описал Петербург одним прилагательным
00:20
2
Радимов выявил клуб РПЛ с большим количеством «сбитых летчиков»
00:07
1
Прогноз Слишковича на победителя РПЛ
Вчера, 22:30
Радимов прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА
Вчера, 22:24
1
Бубнов оценил на «кол» работу тренера РПЛ
Вчера, 21:54
14
В «Динамо Мх» прокомментировали намерение назначить тренера из Второй лиги
Вчера, 19:31
Бубнов – о резонансном высказывании Мамаева: «Он пьяный, что ли?»
Вчера, 19:04
5
Новая информация по воспитаннику «Зенита» Саусю в «Спартаке»
Вчера, 18:05
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» «еле ползает» и «играет, как ветераны»
Вчера, 17:08
19
Бубнов высказался о поведении Кордобы
Вчера, 17:00
8
Смородская сказала, кого бы назначила тренером «Спартака»
Вчера, 16:47
6
«Спартак» раскрыл расписание зимних сборов
Вчера, 16:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 