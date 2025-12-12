Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»

Полузащитник «Зенита» Жерсон оценил уровень популярности клуба за рубежом.

«Могу со всей серьезностью подтвердить: «Зенит» – самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе.

Во-первых, потому что здесь играл Халк – он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета», – сказал Жерсон.