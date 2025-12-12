Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глава «Акрона»: «У нас бюджет на уровне 14-15-го места в РПЛ, мы клуб здорового человека»

Глава «Акрона»: «У нас бюджет на уровне 14-15-го места в РПЛ, мы клуб здорового человека»

Сегодня, 12:23

Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона», высказался о функционировании клуба.

– Это ваш первый сезон в качестве гендиректора клуба. Процесс передачи функций от Алексея Власова начался еще в январе. Можете про это рассказать?

– Это опять подчеркивает тезис, который я постоянно обсуждаю с коллегами: «Акрон» – это клуб здорового человека». Крайне редкая история, которую можно встретить в футбольных клубах России. Зачастую как это происходит? Один генеральный директор уходит, приходит новый. «Давайте все с нуля. Все, что было до этого, было неправильно. Теперь начинаем с чистого листа!». В итоге клуб, как организация, делает шаг назад.

Здесь произошла последовательная передача полномочий. Было время изучить всю структуру, как это все взаимосвязано изнутри, вникнуть во внутренние процессы и, собственно, уже дальше не разрушать то хорошее, что было. Хорошего было сделано очень много. Нужно было продолжить вектор развития: во многом, это заслуга Алексея Власова и, конечно, Павла Анатольевича Морозова

– Что вы в целом закладываете в тезис «Акрон» – клуб здорового человека»?

– Мы один из немногих клубов, который думает на перспективу. Ни для кого не секрет, что у нас один из самых маленьких бюджетов в российской Премьер-лиге – на уровне 14-15 места. Думаю, все видят результат работы клуба. Мы не думаем краткосрочно, мы думаем на перспективу. Понимаем, что это работа, которая даст нам результат не сегодня и даже не завтра, а послезавтра. Сегодня мы закладываем фундамент, распределяем денежные средства и другие ресурсы, чтобы завтра и послезавтра быть еще сильнее.

  • «Акрон» проводит 2-й сезон в РПЛ.
  • Команда занимает в таблице 9-ю строчку.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

