Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Петербурге отреагировали на подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»

В Петербурге отреагировали на подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»

Сегодня, 18:43
1

Прозенитовский автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин отреагировал на информацию, что петербуржцы ведут работу по спартаковцу Даниилу Денисову.

«Кстати, природу хейта по поводу Денисова в «Зените» не понимаю совершенно. Клуб может взять воспитанника соседней школы с ещe непробитым потолком для роста.

Парню только 23 года. Да, есть косяки в игре, но у кого их нет? Выбирая между Сергеем Волковым и Денисовым, я бы указал на второго. И ни разу не пожалел», – написал Зимин.

  • 23-летний Денисов в этом сезоне провел 25 матчей за красно-белых, сделал 1 голевую передачу.
  • Срок его контракта с клубом истекает летом 2026 года.
  • При этом к нему есть интерес со стороны «Динамо» и «Краснодара».

Еще по теме:
«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака» 14
Агент прокомментировал будущее спартаковца Денисова 1
Стало известно, в каком клубе РПЛ хочет продолжить карьеру Денисов 4
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Даниил
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1765555410
Пусть лучше зинка Халусевича забирает,за чирибас легко думаю отдадут,и Алехандро Дельфиньо не скучно будет,да и новые темы для гены Орлова появятся
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
В Петербурге отреагировали на подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»
18:43
1
«Интер Майами» купил действующего чемпиона мира, которым интересовался «Зенит»
18:08
1
Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд
17:52
Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике»
17:34
3
«Спартак» обозначил сумму, за которую готов продать Жедсона
17:18
9
Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю
16:42
3
Червиченко прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
16:25
3
Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина»
16:06
3
Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы
15:33
35
Все новости
Все новости
Зенитовец Жерсон: «Я не знал ни одного российского футболиста»
18:27
2
Миранчук рассказал, что в США смеются над соперниками сборной России
17:28
4
«Спартак» обозначил сумму, за которую готов продать Жедсона
17:18
8
«Спартаку» посоветовали тренера из Анголы: «Он в разы лучше Ивича»
17:03
1
Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю
16:42
3
Червиченко прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
16:25
3
Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина»
16:06
3
Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы
15:33
35
В «Спартаке» детально объяснили, как принимаются решения по трансферам
15:24
2
«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака»
15:17
16
«Спартаку» предложили экс-тренера «Локомотива»
15:10
3
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются судьи РПЛ
15:04
24
Глава «Спартака»: «Ждем куда большей отдачи от потраченных на трансферы 150 миллионов»
14:50
11
ФотоЦСКА подписал бомбардира из «Краснодара»
14:30
4
Стало известно, какой клуб РПЛ мог возглавить Гаттузо: «Всегда хотел работать в России!»
14:23
1
Впечатления Жерсона от игры с Роналдиньо
14:03
1
Позиция Черышева насчет трансфера в РПЛ
13:39
5
«Где-то между Слишковичем и Биджиевым»: оценен тренерский уровень Семака
13:24
17
Милошевич ведет переговоры с двумя клубами РПЛ
13:01
2
Гаттузо определил, что было не так с карьерой Аршавина
12:43
4
Глава «Акрона»: «У нас бюджет на уровне 14-15-го места в РПЛ, мы клуб здорового человека»
12:23
ФотоРадимова перепутали с Каном
11:44
4
Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо»
11:26
1
Игрок из РПЛ лидирует в списке самых грубых футболистов Европы
11:21
5
«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ
11:11
5
Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова
11:04
6
Жерсон: «Зенит» – самый обсуждаемый российский клуб в Европе»
10:54
14
«По-другому никак»: Ловчев назвал игрока года в России
10:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 