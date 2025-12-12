В Петербурге отреагировали на подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»

Прозенитовский автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин отреагировал на информацию, что петербуржцы ведут работу по спартаковцу Даниилу Денисову.
«Кстати, природу хейта по поводу Денисова в «Зените» не понимаю совершенно. Клуб может взять воспитанника соседней школы с ещe непробитым потолком для роста.
Парню только 23 года. Да, есть косяки в игре, но у кого их нет? Выбирая между Сергеем Волковым и Денисовым, я бы указал на второго. И ни разу не пожалел», – написал Зимин.
- 23-летний Денисов в этом сезоне провел 25 матчей за красно-белых, сделал 1 голевую передачу.
- Срок его контракта с клубом истекает летом 2026 года.
- При этом к нему есть интерес со стороны «Динамо» и «Краснодара».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина