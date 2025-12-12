Введите ваш ник на сайте
Гаджиев удивил выбором лучшего форварда в истории России

Сегодня, 10:24

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выбрал лучшего нападающего в истории России.

«Лучшим нападающим российского футбола считаю Романа Павлюченко. Рома забивал голы, которые очень сильно повлияли на историю российского футбола. Чего только стоят голы в ворота Англии.

Можно ли сравнивать Павлюченко и Дзюбу? Я бы не стал этого делать в контексте мирового футбола. Если говорить про тех, кто играл внутри страны, то можно сказать, что Артем Дзюба – один из, если не самый запоминающийся российский форвард», – сказал Гаджиев.

  • Сейчас 43-летний Павлюченко является одним из тренеров «Родины-2».
  • Его игровая карьера продолжалась с 1999 по 2022 годы.
  • Роман брал бронзу Евро-2008 со сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
