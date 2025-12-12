Глава «Спартака» объяснил увольнение Станковича

Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», высказался об отставке главного тренера Деяна Станковича.

Московский клуб подписал новое соглашение с сербским специалистом в мае 2025 года.

В ноябре тренер был отправлен в отставку.

В качестве врио «Спартак» возглавляет Вадим Романов.

– Как принималось решение об уходе Станковича? Почему оно было принято за четыре матча до зимней паузы?

– Знал, что будет этот вопрос. Я бы скорее задал вопрос, которым сейчас задаются многие: каким образом принималось решение о продлении контракта? Наверное, мне об этом говорить не совсем корректно, потому что это было до моего прихода.

Мы, естественно, смотрели результаты матчей. Не просто результаты, а что происходило на поле, что творилось в раздевалке, каким образом проходили тренировки, какие у кого были приоритеты. Деян – великий футболист, успешный тренер в ряде лиг, где он работал. Он благодарен клубу за возможность, которая была ему предоставлена, но в какой‑то момент пути разошлись. Сложно сказать, что было бы, если бы это случилось раньше. Но уверен, что если бы этого не произошло перед матчами с ЦСКА и «Локомотивом», болельщики не увидели ту игру, в сторону которой клуб хочет двигаться.