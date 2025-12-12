Жерсон описал Петербург одним прилагательным

Полузащитник «Зенита» Жерсон высказался об адаптации в Санкт-Петербурге.

– Жерсон, пять месяцев назад ты официально стал игроком «Зенита». Что можешь сказать о периоде, проведенном в России?

– Когда оказался здесь, какое-то время, конечно, ушло на адаптацию. Я все-таки приехал из страны, где почти всегда тепло, в место с совершенно другим климатом – к этому нужно было привыкнуть. Очень помогли бразильские футболисты, а также российские. Все приняли меня очень хорошо. Клуб встретил с распростертыми объятиями, а такой прием всегда ускоряет адаптацию и помогает быстрее влиться в коллектив.

Сейчас чувствую себя отлично: живу в красивом городе, играю в большом европейском клубе с серьезными амбициями, вокруг добрые, хорошие люди. Считаю, что адаптация на сто процентов завершена. Закончилась первая часть сезона, впереди пауза, и я уверен, дальше динамика будет только лучше. У нас классный коллектив. Мне помогает то, что знаю несколько языков на среднем уровне. Благодаря этому могу общаться с ребятами, которые не говорят по-португальски, – это здорово упрощает коммуникацию.