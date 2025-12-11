Бубнов – о резонансном высказывании Мамаева: «Он пьяный, что ли?»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал недавнее высказывание Павла Мамаева.

– Мамаев сказал вообще, что этот «Краснодар» слабее того, в котором он играл.

– Мамаев пьяный, что ли, был? Откуда он это [взял]?

– Ну трезвый, наверное.

– А «Кайрат» сильнее «Краснодара»?

– Нет.

– Я могу тебе сейчас половину [команд] Лиги чемпионов привести в пример [которые слабее «Краснодара»].