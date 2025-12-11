Бубнов – о резонансном высказывании Мамаева: «Он пьяный, что ли?»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал недавнее высказывание Павла Мамаева.
– Мамаев сказал вообще, что этот «Краснодар» слабее того, в котором он играл.
– Мамаев пьяный, что ли, был? Откуда он это [взял]?
– Ну трезвый, наверное.
– А «Кайрат» сильнее «Краснодара»?
– Нет.
– Я могу тебе сейчас половину [команд] Лиги чемпионов привести в пример [которые слабее «Краснодара»].
- Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.
- При нем клуб дважды занимал 3-е место в РПЛ.
- Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, защищая титул.
Источник: «Чемпионат»