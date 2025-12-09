Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мамаев: «Не уверен, что хотя бы три футболиста из нынешнего «Краснодара» играли бы за мой»

Мамаев: «Не уверен, что хотя бы три футболиста из нынешнего «Краснодара» играли бы за мой»

Сегодня, 15:17
5

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оценил нынешний состав команды. Он уверен, что в его время игроки были более высокого уровня.

  • Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.
  • При нем клуб дважды занимал 3-е место в РПЛ.

– Я помню тот «Краснодар», в котором я играл. И честно сказать, я думаю, что в том «Краснодаре» половина из нынешнего состава не играла бы.

– Сперцян тоже бы не играл?

– Не знаю. Это мое мнение основывается еще и на каких-то встречах и беседах с тем же Сергеем Николаевичем Галицким. Он говорит, что, несмотря на результат, несмотря ни на что, наш «Краснодар», именно тот состав, который у нас был, конечно, лучший за всю историю по игре, по пониманию. Но у нас тогда и конкуренты были! ЦСКА, где вообще все топовые игроки нашей сборной, иностранцы. «Зенит», «Спартак», «Локомотив». Вообще другой чемпионат был. Я не уверен, что хотя бы три игрока из нынешнего состава играли бы в том составе. Кроме, наверное, вратаря. Стопроцентно скажу, что он бы играл.

– А Кордоба играл бы у вас?

– Блин, тяжелый вопрос. Если бы он пришел тогда, когда был Федя Смолов, были фланги, я не уверен, что он был бы первым нападающим.

Источник: Okko
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Красногвардейчик
1765283461
Ё...пта...Ышо один великий тренер мнение выпёрдывает...герой кофейни, и уголовник))
Ответить
Цугундeр
1765284785
Рамсит звезда ИК-4... (
Ответить
Spartak_forv@
1765286847
Самое интересное,что неизвестно нашлось бы Мамаеву место на поле в нынешнем Краснодаре
Ответить
АК 68
1765287463
Да ладно заливать, в последнее время, когда там Мамаев играл, в Краснодаре феерили Классен, Ари, Каборе, Вандерсон, Шапи, так и сейчас в команде играют футболисты примерно такого же уровня. Так что не надо а вот раньше........
Ответить
almanev
1765290452
Достойная замена Сане Мостовому подрастает
Ответить
