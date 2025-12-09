Мамаев: «Не уверен, что хотя бы три футболиста из нынешнего «Краснодара» играли бы за мой»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оценил нынешний состав команды. Он уверен, что в его время игроки были более высокого уровня.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.

При нем клуб дважды занимал 3-е место в РПЛ.

– Я помню тот «Краснодар», в котором я играл. И честно сказать, я думаю, что в том «Краснодаре» половина из нынешнего состава не играла бы.

– Сперцян тоже бы не играл?

– Не знаю. Это мое мнение основывается еще и на каких-то встречах и беседах с тем же Сергеем Николаевичем Галицким. Он говорит, что, несмотря на результат, несмотря ни на что, наш «Краснодар», именно тот состав, который у нас был, конечно, лучший за всю историю по игре, по пониманию. Но у нас тогда и конкуренты были! ЦСКА, где вообще все топовые игроки нашей сборной, иностранцы. «Зенит», «Спартак», «Локомотив». Вообще другой чемпионат был. Я не уверен, что хотя бы три игрока из нынешнего состава играли бы в том составе. Кроме, наверное, вратаря. Стопроцентно скажу, что он бы играл.

– А Кордоба играл бы у вас?

– Блин, тяжелый вопрос. Если бы он пришел тогда, когда был Федя Смолов, были фланги, я не уверен, что он был бы первым нападающим.