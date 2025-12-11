Введите ваш ник на сайте
Радимов прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА

Вчера, 22:24
1

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о готовящемся трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на «ВЭБ Арену».

«Здесь у «Локо» одна проблема – это Баринов. Уйдет или не уйдет, я так понимаю, скорее всего, уйдет. Это, конечно, станет огромной проблемой для «железнодорожников», – сказал Радимов.

  • Сообщалось, что «Локомотив» на этой неделе предложил Баринову новое улучшенное соглашение сроком на 4 года. По нему капитан красно-зеленых будет зарабатывать больше всех в команде.
  • Срок контракта хавбека с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года.
  • 29-летний Баринов в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова 4
Новое предложение «Локомотива» по Баринову назвали имитацией бурной деятельности
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Радимов Владислав
Главное, чтобы он проблемой для ЦСКА не стал.
