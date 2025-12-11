Радимов прокомментировал трансфер Баринова в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов высказался о готовящемся трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на «ВЭБ Арену».

«Здесь у «Локо» одна проблема – это Баринов. Уйдет или не уйдет, я так понимаю, скорее всего, уйдет. Это, конечно, станет огромной проблемой для «железнодорожников», – сказал Радимов.