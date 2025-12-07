Жерсон сказал, когда уйдет из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жерсон заявил, намерен полностью отработать действующий контракт с клубом.

– Ходили слухи о вашем возможном уходе зимой. Что скажете?

– У меня действующий контракт с «Зенитом». Я собираюсь его полностью отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли и чувствую себя как дома. Впереди каникулы, мы их заслужили, мы должны отдохнуть.