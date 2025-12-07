Введите ваш ник на сайте
Жерсон сказал, когда уйдет из «Зенита»

Сегодня, 14:57
3

Полузащитник «Зенита» Жерсон заявил, намерен полностью отработать действующий контракт с клубом.

– Ходили слухи о вашем возможном уходе зимой. Что скажете?

– У меня действующий контракт с «Зенитом». Я собираюсь его полностью отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли и чувствую себя как дома. Впереди каникулы, мы их заслужили, мы должны отдохнуть.

  • Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2030 года.
  • 28-летний Жерсон провел в этом сезоне 15 матчей за петербуржцев, забил 2 гола.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1765109265
Пока не вытяну из Зенита всё до последней копейки, даже не надейтесь! Сказал - как отрезал! Гыгыгы.
Ответить
Интерес
1765109567
Гол забил, 27 млн отработал, имеет право летом праздновать...чего-то,но не титулы.
Ответить
...уефан
1765110135
..."Это наша корова и мы её доим!"(с)...
Ответить
