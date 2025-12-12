Смородская высказалась о возможном назначении Карпина в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, какие результаты показывал бы «Спартак» при Валерии Карпине.

«По сути, у Карпина еще не было ни одной реальной возможности побороться за золото РПЛ. «Ростов» – клуб не того уровня и бюджета. У «Динамо» травмировались лидеры, а те игроки, которые были доступны, не способны решать большие задачи.

Поставь Карпина сейчас в «Спартак» – он будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром», – считает Смородская.