Смородская высказалась о возможном назначении Карпина в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, какие результаты показывал бы «Спартак» при Валерии Карпине.
«По сути, у Карпина еще не было ни одной реальной возможности побороться за золото РПЛ. «Ростов» – клуб не того уровня и бюджета. У «Динамо» травмировались лидеры, а те игроки, которые были доступны, не способны решать большие задачи.
Поставь Карпина сейчас в «Спартак» – он будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром», – считает Смородская.
- «Динамо» в ноябре уволило Карпина.
- Теперь тренер работает только в сборной России.
- Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.
Источник: «РБ Спорт»