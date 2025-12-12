1-й тренер Соболева поставил игроку оценку за сезон

Первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов оценил игру футболиста в этом сезоне.

«Три с плюсом». В начале сезона он не попадал в состав, потом начал играть в Кубке России, в конце вернул место в основном составе. Тем не менее я считаю, что он улучшил свое положение – выиграл борьбу у Лусиано. В Кубке России у него было несколько голов, которые принесли команде результаты. Ясно, что он может лучше, но нужно больше играть. Конечно, забитых голов мало, но количество мячей зависит от игрового времени.

Александр – эмоциональный парень, ему нужна поддержка, а когда он выходит на замену или сидит на лавке, уверенность пропадает. 15–20 минут сыграть и создать момент – это очень тяжело, постоянно идет давление, где-то наверху выиграть, где-то единоборства», – сказал Горбунов.