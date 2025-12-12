«Не знаю, кто такой»: Мостовой – о тренере РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском.

«Выиграли нижегородцы последние матчи. Но так и будут бороться внизу. Какая разница, с кем команда будет на сборах? Шпилевский зазвездился, начали его везде показывать. Бред какой-то нес.

Хорошо, что выиграли последние два матча, но мы тоже видели, как это было в Махачкале – судья ошибся. Все равно «Пари НН» будет внизу. С Шпилевским или без него. Не знаю, кто он такой, как и все люди», – сказал Мостовой.