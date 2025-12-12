Фомин назвал желаемого тренера для «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин хотел бы, чтобы Ролан Гусев стал постоянным главным тренером.

Гусев сменил уволенного в ноябре Валерия Карпина.

«Динамо» занимает 10-е место в РПЛ.

Команда ушла в отпуск.

– Вы видите улучшения в игре «Динамо» в последних четырех матчах года после отставки Карпина?

– Тяжело судить. Мне кажется, очень маленький срок был у Ролана Александровича – ему тяжело было что-то поменять. Тем более в период его работы был плотный календарь – помимо трех матчей чемпионата играли в Кубке посреди недели. Особо не тренировались – в основном восстановление и матчи. Больше работали в этот период над психологией. Если Ролан Александрович останется, это будет отлично для нас.