Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы

Сегодня, 15:33
10

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на подсчет, что их клуб – самый посещаемый в Восточной Европе.

«Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы. Ну это в целом уже давно не новость, привыкли.

«Динамо», которое за один приход Влада А4 на стадион отдает 10 миллионов рублей, в списке самых посещаемых клубов почему-то не значится. Видимо, в плане есть какой-то изъян – ну или Валерий Карпин их и тут вниз по таблице опустил.

Остальные столичные клубы тоже как-то жидковато выступают. Можно смело сократить половину, как в свое время ФК «Москва» – есть ощущение, что это мало кто заметит», – написали петербуржцы.

  • «Зенит» на очко отстает от 1-го места РПЛ.
  • Команда проводит 100-й сезон.
  • Он возобновится 27 февраля.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1765542966
Знаменитые 1000-рублевые ультрас совсем обезумели.
Ответить
рылы
1765543306
на всякий случай стало стыдно за спартаг)
Ответить
Цугундeр
1765544296
Фас!)
Ответить
Дубина
1765544626
нарики
Ответить
ПалкоВводецъ007
1765544655
Расформировать антинародный кб позор России. Гыгыгы
Ответить
bes 2
1765544981
Крупное объединение фанатов «Зенита»----- А где доказательство что КРУПНОЕ ? Сидит с десяток дебилов и как всегда глупости пихают.Ну как сейчас--" призвали закрыть московские клубы". )))
Ответить
АлексМак
1765545565
что верно, то верно
Ответить
алдан2014
1765545653
Это отсутствие зенита мало кто заметит. Самый популярный ...гы гы. Сами придумали,сами верят
Ответить
NewLife
1765546013
Призываю закрыть объединение "какашка" за дебилизм !
Ответить
Alemann
1765546922
Я не против закрыть не только свинарник и мусарню, но всю мозглу.
Ответить
  • Читайте нас: 