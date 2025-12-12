Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на подсчет, что их клуб – самый посещаемый в Восточной Европе.

«Зенит» – самый посещаемый клуб Восточной Европы. Ну это в целом уже давно не новость, привыкли.

«Динамо», которое за один приход Влада А4 на стадион отдает 10 миллионов рублей, в списке самых посещаемых клубов почему-то не значится. Видимо, в плане есть какой-то изъян – ну или Валерий Карпин их и тут вниз по таблице опустил.

Остальные столичные клубы тоже как-то жидковато выступают. Можно смело сократить половину, как в свое время ФК «Москва» – есть ощущение, что это мало кто заметит», – написали петербуржцы.