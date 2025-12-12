Введите ваш ник на сайте
Салаха вернули в состав «Ливерпуля»

Сегодня, 22:11

В «Ливерпуле» изменилась позиция насчет нападающего Мохамеда Салаха.

Египтянина вернули в состав клуба после пропуска матча Лиги чемпионов против «Интера» (1:0). Мо готовится ко встрече АПЛ против «Брайтона» вместе со всеми и может сыграть.

  • Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и Слота после игры с «Лидсом» (3:3). Это случилось после того, как вингер три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.
  • 33-летний египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.
  • После встречи с «Брайтоном» (13 декабря) Салах отправится на Кубок Африки.

Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Египет. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
