Салаха вернули в состав «Ливерпуля»

В «Ливерпуле» изменилась позиция насчет нападающего Мохамеда Салаха.
Египтянина вернули в состав клуба после пропуска матча Лиги чемпионов против «Интера» (1:0). Мо готовится ко встрече АПЛ против «Брайтона» вместе со всеми и может сыграть.
- Ранее Салах раскритиковал руководство «Ливерпуля» и Слота после игры с «Лидсом» (3:3). Это случилось после того, как вингер три матча подряд начинал в запасе и в двух из них так и не вышел на поле.
- 33-летний египтянин сказал, что не понимает причин отстранения и полагает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.
- После встречи с «Брайтоном» (13 декабря) Салах отправится на Кубок Африки.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо