Стало известно о решении «Челси» и Марески по компенсации за увольнение

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска отказался от части компенсации, чтобы уход оказался финансово выгодным для клуба.

Все стороны были заинтересованы в скорейшем расставании.

Ранее в этом сезоне Мареска заявлял о попытках переманить его из «Манчестер Сити» и даже поднимал вопрос о возможном новом контракте с «Челси».

Мареска проработал в лондонском клубе полтора года и был уволен 1 января.