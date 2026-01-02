Стало известно о решении «Челси» и Марески по компенсации за увольнение

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска отказался от части компенсации, чтобы уход оказался финансово выгодным для клуба.
Все стороны были заинтересованы в скорейшем расставании.
Ранее в этом сезоне Мареска заявлял о попытках переманить его из «Манчестер Сити» и даже поднимал вопрос о возможном новом контракте с «Челси».
Мареска проработал в лондонском клубе полтора года и был уволен 1 января.
- Сообщалось, что специалисту не нравились некоторые аспекты управления в «Челси».
- Под его руководством лондонцы выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира.
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X