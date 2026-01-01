«Манчестер Юнайтед» рассмотрит подписание нападающего сборной Франции

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Кристал Пэлас» Жан-Филиппе Матета.

Манкунианцы готовы серьезно рассмотреть кандидатуру форварда, если он станет доступен для трансфера.

Сообщается, что летом лондонский клуб не продал игрока за 50 миллионов фунтов командам, выступающим в Лиге чемпионов.

При этом «Манчестер Юнайтед» не ведет активных поисков нового нападающего. Основное внимание клуба сосредоточено на следующем летнем трансферном окне, когда приоритетной задачей станет приобретение нового опорного полузащитника

В этом сезоне 28-летний Матета провел за «Кристал Пэлас» 28 матчей, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.

В октябре он дебютировал в сборной Франции и с тех пор провел за национальную команду 3 матча, забил 2 гола.