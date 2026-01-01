«Сити» сохраняет интерес к Мареске

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска находится в шорт-листе «Манчестер Сити» на случай ухода Хосепа Гвардиолы.
«Горожане» высоко оценивают итальянца, при этом какого-то решения в клубе еще нет.
Гвардиола пока не сообщал о своем будущем и на 100% сосредоточен на текущем сезоне, а Мареска уважает своего испанского коллегу.
- Сегодня стало известно об увольнении Марески из «Челси».
- Срок контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X