«Сити» сохраняет интерес к Мареске

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска находится в шорт-листе «Манчестер Сити» на случай ухода Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» высоко оценивают итальянца, при этом какого-то решения в клубе еще нет.

Гвардиола пока не сообщал о своем будущем и на 100% сосредоточен на текущем сезоне, а Мареска уважает своего испанского коллегу.