Мареска не попрощался с игроками «Челси»: новые подробности тренерской отставки

«Челси» не собирался увольнять Энцо Мареску до ничьей с «Борнмутом» (2:2).

30 декабря тренер после матча проигнорировал пресс-конференцию и общение с футболистами.

Сообщается, что 45-летний итальянец был твердо настроен покинуть занимаемый пост.

В руководстве «Челси» не стали переубеждать Мареску, хотя изначально планировалось, что его работу будут оценивать по итогам второго сезона, то есть летом 2026 года.

Тренер разочаровал боссов лондонского клуба своим поведением. В частности, вызвало удивление, что он ушел в отставку, не попрощавшись с игроками.