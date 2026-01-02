Мареска не попрощался с игроками «Челси»: новые подробности тренерской отставки

«Челси» не собирался увольнять Энцо Мареску до ничьей с «Борнмутом» (2:2).
30 декабря тренер после матча проигнорировал пресс-конференцию и общение с футболистами.
Сообщается, что 45-летний итальянец был твердо настроен покинуть занимаемый пост.
В руководстве «Челси» не стали переубеждать Мареску, хотя изначально планировалось, что его работу будут оценивать по итогам второго сезона, то есть летом 2026 года.
Тренер разочаровал боссов лондонского клуба своим поведением. В частности, вызвало удивление, что он ушел в отставку, не попрощавшись с игроками.
Источник: The Athletic