Организаторы опроса на лучшего игрока России вынуждены остановить голосование

«Спорт-Экспресс» проводит исследование с целью выявить сильнейшего игрока России в 2025 году.

Организаторы сообщили о вынужденной мере – голосование приостановлено из-за накруток.

«Спорт-Экспресс» десятый год подряд определяет лучшего футболиста календарного года в России – наш национальный «Золотой мяч». Это награда, к которой мы относимся принципиально и внимательно.

Поэтому в выборе победителя участвует все футбольное сообщество: главные тренеры клубов РПЛ, руководители команд, журналисты и, конечно, болельщики – через голосование на нашем сайте. Честность, объективность и прозрачность этого процесса для нас – безусловный приоритет.

Именно по этой причине редакция приняла решение временно приостановить онлайн-опрос за лучшего футболиста России-2025. В системе голосования была зафиксирована аномальная активность, которая ставит под сомнение корректность текущих результатов.

Мы не будем публиковать итоги, в достоверности которых есть хотя бы минимальные сомнения. Наша задача – зафиксировать реальное мнение болельщиков, а не цифры, искаженные накрутками.

В ближайшее время мы объявим обновленный формат голосования и гарантируем полную прозрачность выбора. Спасибо всем, кто участвует в опросе и поддерживает наш принципиальный подход», – написали организаторы, не уточнив, за кого шли накрутки.