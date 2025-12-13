Введите ваш ник на сайте
УЕФА принял решение по России в новом сезоне Лиги наций

13 декабря, 10:40
25

УЕФА готовит сезон Лиги наций-2026/27. Все сборные до 9 января 2026 года должны направить заявки.

Организаторы составили список участников с предварительным распределением на лиги. Он выглядит так.

Лига А. Португалия, Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия, Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Греция, Турция.

Лига В. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария, Босния, Австрия, Украина, Словения. Грузия, Ирландия, Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Лига С. Исландия, Албания, Черногория, Казахстан, Финляндия, Словакия, Болгария, Армения, Белоруссия, Фареры, Кипр, Эстония, Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдавия*, Сан-Марино*.

Лига D. Азербайджан*, Литва*, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Лихтенштейн, Андорра.

Россия указана отдельно в конце списка, вне лиг – с пометкой об отстранении до дальнейшего уведомления.

* – лига команды определится весной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1765612899
Булыкина забыли спросить)
Ответить
Anton1969
1765615087
Давно надо было послать эти УЕФА и ФИФА на три буквы!!!
Ответить
spartak_88
1765615416
как всегда ясно(( ждут команды от пинд"сов
Ответить
Интерес
1765618836
Потрясающая "новость"...
Ответить
OOOVVV.
1765622036
Закончится СВО нашей победой тогда всё изменится. Ждём.
Ответить
Nitup
1765627792
Путиноиды гыгыкают... Для них главное - бздинит чемпион. Славный город Ленинград превратился в презренный Путинбург, с тысячами мильчаковых на бздинит-аренах. И вот это самое страшное...
Ответить
Mirak92
1765672798
Кто нибудь нашим дэбилам в думе скажет, что они в лужу пердят? Или они дальше унижаться со своим слабоумием будут? Ну допустят нас, ок. А играть то кто будет? Все сборные байкот сделают. УЕФА за голову и опять отстранит.
Ответить
Иван-Попович-google
1765728004
Или скопировали не правильно, или тупанули. В таблице последние 4 в лиге С и первые 4 в лиге D со звёздочкой. Что есть в корне не правильно. Обмен между лигами С и D происходит 2 на 2. Вверх поднялись Молдова и Сан-Марино, а вот кто вылетит определят в плей-офф между 4-мя занявшими последние места в лиге С
Ответить
