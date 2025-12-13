УЕФА принял решение по России в новом сезоне Лиги наций

УЕФА готовит сезон Лиги наций-2026/27. Все сборные до 9 января 2026 года должны направить заявки.

Организаторы составили список участников с предварительным распределением на лиги. Он выглядит так.

Лига А. Португалия, Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия, Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Греция, Турция.

Лига В. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария, Босния, Австрия, Украина, Словения. Грузия, Ирландия, Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

Лига С. Исландия, Албания, Черногория, Казахстан, Финляндия, Словакия, Болгария, Армения, Белоруссия, Фареры, Кипр, Эстония, Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдавия*, Сан-Марино*.

Лига D. Азербайджан*, Литва*, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Лихтенштейн, Андорра.

Россия указана отдельно в конце списка, вне лиг – с пометкой об отстранении до дальнейшего уведомления.

* – лига команды определится весной.